Армия 22 марта 2023, 15:24 Арсенал ВКС России к концу года осовременят на 85% Глава Минобороны Шойгу: к концу года доля современных образцов вооружения ВКС составит 85% РИА «Новости»

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Воздушно-космические силы России в 2023 году получат новые единицы техники, а их арсенал современного вооружения доведут до 85%. Министр обороны России Сергей Шойгу объявил об этом на заседании коллегии, сообщило Минобороны.

Во вступительном слове он назвал одним из приоритетов развития ВКС России их оснащение перспективными системами противовоздушной и противоракетной обороны. По государственной программе вооружения войска получат 507 единиц техники, завершат модернизацию системы противоракетной обороны Москвы.

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«Таким образом, доля современных образцов вооружения ВКС к концу года достигнет 85%, что соответствует заданным темпам развития и обеспечения решения приоритетных задач на всех направлениях», — сказал Сергей Шойгу.

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Министр добавил, что в ВКС России создадут дивизию и бригаду ПВО, зенитный ракетный полк с комплексом С-350 и военно-транспортный авиационный полк, ракетную бригаду особого назначения ПВО-ПРО, поставят на боевое дежурство станцию контроля космического пространства «Развязка». Кроме того, завершат строительство 621 объекта военной инфраструктуры.

Заседание коллегии открылось в Национальном центре управления обороной России. Его участники обсудили подготовку к военному параду 9 Мая, выполнение плана работы Воздушно-космических сил и Восточного военного округа.