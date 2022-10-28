Армия США отказалась от своего самого мощного ядерного боезаряда | 360°

Армия 28 октября 2022, 06:42 Армия США отказалась от своего самого мощного ядерного боезаряда Пентагон решил снять с вооружения самый мощный ядерный боезаряд США РИА "Новости"

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Американские власти приняли Стратегию национальной обороны США в новой редакции. С вооружения американской армии снимут самый мощный атомный боезаряд. Такое заявление опубликовали Пентагон.

США решили отказаться от устаревшей ядерной гравитационной бомбы B-83 Tac 1 и ядерной крылатой ракеты морского базирования.

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«Мы признаем, что и наша ядерная триада, и наши ядерные системы управления и связи работают дольше своего первоначального расчетного срока службы, и мы полностью привержены модернизации их обоих», — заявили в американском министерстве обороны.

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Пентагон займется развертыванием современной ядерной инфраструктуры совместно с Министерством энергетики и Национальной администрацией по ядерной безопасности. По словам чиновников важно, чтобы она могла реагировать на текущие и возникающие угрозы. При выборе подхода к новой стратегии национальной безопасности за основу взяли принцип расширенного сдерживания. В Министерстве обороны США отметили, что никакой другой элемент военной мощи не может заменить ядерное оружие.

B-83 — это свободнопадающая термоядерная авиабомба с зарядом переменной мощности. Ее разработали в 1970-х годах. Мощность бомбы B83-1 достигает 1,2 мегатонны.