Армия 21 июня 2023, 15:01 Армия сделает все для безопасности России — Шойгу Министр обороны Шойгу: ВС России сделают все для укрепления безопасности страны РИА «Новости»

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Вооруженные силы России сделают все необходимое для укрепления суверенитета и безопасности страны. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«Руководство страны может быть уверенно, что наши Вооруженные силы сделают все для обеспечения военной безопасности и суверенитета страны», — сказал он.

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Шойгу отметил, что в это непростое время определяется судьба геополитического будущего России.

«Коллективный Запад развернул против России самую настоящую войну, пытаясь всеми силами ее сломить. Вводят санкции, провоцируют беспорядки и военные конфликты», — добавил глава оборонного ведомства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что новейшие ракетные комплексы, системы противоракетной обороны и радиоэлектронной борьбы внесли большой вклад в решение задач в рамках специальной операции на Украине.

Он подчеркнул, что потенциал всех компонентов российской армии повышается благодаря собственной производственной и научной базе.