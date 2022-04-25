Армия России уничтожила в Харьковской области три склада боеприпасов

Вооруженные силы России за ночь уничтожили шесть военных объектов Украины, сообщили на ежедневном брифинге в Минобороны РФ.

В их числе три склада боеприпасов вблизи населенных пунктов Барвенково и Новая Дмитровка Харьковской области и столько же опорных пунктов, мест сосредоточения бойцов и военной техники.

Кроме того, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» сбил в воздухе над Чернобаевкой ракету «Точка-У» и 18 снарядов реактивной системы залпового огня.

Ранее оборонное ведомство показало уничтожение складов с боеприпасами, военной техникой и вооружением при помощи расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер». Бойцы вычислили положение цели и произвели пуск, после чего переместились на другие точки для атаки по другим объектам националистов, сообщила «Газета.ru».