Армия 18 мая 2023, 10:47 Армия России приняла на вооружение пехотный огнемет для городских боев «Бородач» Концерн «Техмаш» передал российским военным пехотный огнемет для уличных боев «Бородач» РИА «Новости»

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Российские военные получили новый пехотный огнемет «Бородач», созданный специально для городских боев. Об этом РИА «Новости» сообщил глава концерна «Техмаш» Александр Кочкин.

По его словам, новинка является аналогом реактивной противотанковой гранаты. Отличительная черта — оснащение боевой части огнемета термобарическим составом. «Бородач» разрабатывался для уличных боев в городе, он предназначен для поражения живой силы в домах и автомобилях.

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«Он уже принят на вооружение российской армией», — добавил Кочкин.

Впервые разработку показали на выставке MILEX-2023 в Минске.

В России начали серийный выпуск новейших ракет повышенного могущества «Бронебойщик», которые будут применять в зоне проведения специальной военной операции. Это оружие предназначено для нескольких видов авиатехники, оснащенной пусковыми блоками неуправляемых авиаракет.

Российские войска также получат модернизированные самоходные пушки 2С25М калибра 125 миллиметров. Поставки могут начать уже в следующем году, решение об этом примет Министерство обороны РФ.