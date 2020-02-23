Армия России получит «оружие будущего»

В России продолжается модернизации армии и флота. Современное оружие уже есть у военных. Более того, на боевое дежурство начинает поступать «оружие будущего».

Во время концерта Минобороны к 23 Февраля, президент России Владимир Путин отметил, что потенциал стратегических сил страны будет укрепляться и дальше. Власти планируют обеспечивать все рода войск новейшим оружием, в число которого входят лазерные и гиперзвуковые комплексы вместе с высокоточными системами.

«При этом по ряду перспективных образцов, а это фактически „оружие будущего“, мы уже перешли от этапа испытаний к постановке их на боевое дежурство в режим постоянной готовности», — цитирует Путина РИА «Новости».

Президент добавил, что вооружение обеспечивает безопасность страны в долгосрочной перспективе.

Сегодня, 23 февраля, отмечается День защитника отечества. Перед праздничным концертом глава государства посетил Александровский сад, где возложил венок из красных гвоздик к Могиле Неизвестного Солдата. Цветы установили на опоре, а президент расправил на венке ленты в цветах российского триколора.