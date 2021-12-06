В российскую армию поступили новые вертолеты для поддержки спецназа Ми-8АМТШ-ВН. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в военно-промышленном комплексе.

По его словам, первые вертолеты армия уже приняла. Согласно двум заключенным контрактам, они должны достаться войскам в течение этого и следующего года, заявил источник, не уточняя, сколько именно летательных аппаратов поступило в целях безопасности.

Ми-8АМТШ-ВН — это современная версия военно-транспортного вертолета Ми-8/17. Цель его создания — поддержка военных сил специального назначения. Если сравнивать именно эту машину с ее предыдущей версией, то можно отметить увеличение скорости полета до 280 километров в час и максимальный взлетный вес до 13,5 тонны.

Вертолет особенно хорошо бронирован, он снабжен оборонным комплексом «Президент-С», в автоматическом режиме распознающим запуск ракет по вертолету и отражающим их, а защиту команды обеспечивает бронированная кабина экипажа и грузовой отсек. Помимо стандартного вооружения, на машине также установили управляемые ракеты, четыре пулемета и один КВП.