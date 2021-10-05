Армия России получила новую бронемашину «Напарник»

Российская армия получила новую бронированную машину сопровождения и управления «Напарник». До конца года вооруженные силы должны получить 11 таких машин. Об этом РИА «Новости» сообщили в компании-разработчике «Ремдизель».

«Приказом министра обороны Российской Федерации в сентябре 2021 года на снабжение Вооруженных сил Российской Федерации принята специальная машина сопровождения и управления 4386», — процитировало агентство сообщение.

В нем также уточнили, что «Напарник» начали разрабатывать в 2017 году на базе шасси К-4386 «Тайфун-ВДВ». Разрешение на серийное производство машина получила в марте 2021 года. «Напарник» предназначен для сопровождения автоколонн, которые перевозят спецтехнику, а также для доставки документации или личного состава. Кроме того, машину можно использовать в качестве пункта управления.

Она приспособлена для любого диапазона температур и может перевозиться авиационным, морским и речным транспортом. В компании-разработчике уточнили, что уровень брони «Напарника» обеспечивает экипажу надежную защиту. Ранее в Минобороны сообщали, что в 2021 году вооруженные силы страны получат 11 бронеавтомобилей «Напарник».