Армия 04 января 2023, 08:43 Армия России получила на вооружение первые новейшие вертолеты Ка-52М ТАСС: первые модернизированные вертолеты Ка-52М поступили на вооружение ВКС РФ Пресс-служба Минобороны

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Первые новейшие модернизированные ударно-разведывательные вертолеты Ка-52М поступили на вооружение российской армии. Об этом сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе ТАСС.

«Первые Ка-52М уже переданы в российские войска», — сказал источник.

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Он обратил внимание, что в 2023 году поставки боевых винтокрылых машин продолжатся. По словам источника, Арсеньевский авиационный завод в Приморье уже полностью загружен производством новейших вертолетов. Но официальным подтверждением данной информации агентство не располагает.

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Разведывательно-ударный вертолет Ка-52М — это улучшенная версия Ка-52 «Аллигатор». Его снабдили новым радиолокационным комплексом с активной фазированной антенной. Кроме того, на вертолет поставили более мощный двигатель и оптико-электронную систему с увеличенной дальностью обнаружения целей.

В сентябре модернизированный вертолет «Аллигатор» успешно испытали в ходе спецоперации. Военные дали хорошие отзывы на улучшенную версию боевой техники.