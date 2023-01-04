04 января 2023, 08:43
Армия России получила на вооружение первые новейшие вертолеты Ка-52М
ТАСС: первые модернизированные вертолеты Ка-52М поступили на вооружение ВКС РФ
Первые новейшие модернизированные ударно-разведывательные вертолеты Ка-52М поступили на вооружение российской армии. Об этом сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе ТАСС.
«Первые Ка-52М уже переданы в российские войска», — сказал источник.
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Он обратил внимание, что в 2023 году поставки боевых винтокрылых машин продолжатся. По словам источника, Арсеньевский авиационный завод в Приморье уже полностью загружен производством новейших вертолетов. Но официальным подтверждением данной информации агентство не располагает.
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Разведывательно-ударный вертолет Ка-52М — это улучшенная версия Ка-52 «Аллигатор». Его снабдили новым радиолокационным комплексом с активной фазированной антенной. Кроме того, на вертолет поставили более мощный двигатель и оптико-электронную систему с увеличенной дальностью обнаружения целей.
В сентябре модернизированный вертолет «Аллигатор» успешно испытали в ходе спецоперации. Военные дали хорошие отзывы на улучшенную версию боевой техники.
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