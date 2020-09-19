Российские военные будут на 70% оснащены новым оружием и техникой до конца 2020 года. Срыва государственного оборонного заказа из-за пандемии коронавируса не будет. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

«Я думаю, что по результатам этого года мы добьемся заветной цифры: приблизимся к 70% оснащенности нашей армии современными и перспективными образцами вооружения и военной техники», — заявил Борисов во время рабочего визита в Тулу.

Вице-премьер добавил, что в тяжелое время пандемии российские оборонные предприятия не снизили темпы производства. Проверку выполнения гособоронзаказа ведут в ручном режиме.

19 сентября в России отмечают День оружейника. Президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса с профессиональным праздником.

Российский лидер наградил орденом Андрея Первозванного создателя гиперзвукового боевого блока «Авангард», конструктора ракетной и ракетно-космической техники Герберта Ефремова. Путин отметил, что «Авангард» — это новый вид стратегического оружия, который не позволил обнулить ядерный потенциал России после выхода США из Договора по противоракетной обороне в 2002 году, пишет RT.