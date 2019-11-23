Армия-2030. Главные разработки российского оружия

Владимир Путин назвал главные задачи российских Вооруженных сил до 2030 года. Это укрепление и развитие «военного, технического, кадрового потенциала» армии. В частности, речь идет о поставках современных вооружений. В обзоре «360» — главные новинки ближайшего десятилетия.

Во время заседания Совета безопасности президент выделил четыре задачи российской армии.

Во-первых, это «грамотное и рациональное» расходование денег и материально-технических ресурсов.

Во-вторых, требуется усовершенствовать систему управления, обеспечив четкое взаимодействие между силовиками и «органами власти всех уровней».

Источник фото: пресс-служба Кремля

Третьей задачей главнокомандующий назвал поставки современного оружия. В ближайшие годы его долю планируется увеличить с нынешних 68% до 70%. В дальнейшем это соотношение должно «стабильно поддерживаться».

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В стратегических ядерных силах доля современного вооружения должна быть еще выше, добавил Путин.

Еще одна задача — повысить «уровень производственно-технологической готовности» на предприятиях ОПК. По словам президента, России «удалось фактически сделать шаг вперед по сравнению с другими ведущими военными странами мира», и нужно сохранить это в будущем.

В ближайшее десятилетие оборонный комплекс должен развивать перспективные виды вооружений.

В марте 2018 года глава государства уже перечислял несколько перспективных разработок — от межконтинентальных ракет «Сармат» до устройств с ядерной энергетической установкой. За полтора года некоторые разработки значительно продвинулись, другие — заступили на боевое дежурство.

«Сармат»

Ракетный комплекс «Сармат» должен сменить стоящего на вооружении «Воеводу».

«У новой системы ограничений по дальности практически нет», — говорил Путин в послании Федеральному собранию.

В РВСН отмечали, что «Сармат» можно размещать в существующих шахтных пусковых установках «при минимальных доработках инфраструктуры позиционных районов».

По данным источников «Ведомостей», Минобороны начнет летно-конструкторские испытания новейшей жидкостной ракеты РС-28 «Сармат» в начале 2020 года.

На начальном этапе планируется провести как минимум пять пусков из шахтной установки на космодроме Плесецк по полигону Кура на Камчатке. После этого военные впервые с 1987 года проведут запуск из действующей ракетной дивизии в Красноярском крае. Комплекс планируется принять на вооружение в 2021 году, говорили собеседники издания.

С-500

Источник фото: РИА «Новости»

Новый зенитный ракетный комплекс С-500 «Прометей» планируется ввести в строй уже в 2020 году, заявляли ранее в концерне «Алмаз-Антей». В ноябре 2019 года вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что работы по вводу в строй новой системы «завершают в срок», подробностей он не привел.

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ЗРК будут использовать для борьбы с баллистическими ракетами большой и средней дальности, а также с авиацией противника. По данным американского журнала The National Interest, С-500 смогут поражать цели на расстоянии свыше 480 километров.

В мае 2019 года президент Турции Реджеп Эрдоган, комментируя закупку российских С-400, заявил о планах совместного производства С-500.

«Впоследствии речь пойдет и об С-500, в том числе их совместном производстве», — говорил турецкий президент.

О том, ведутся ли совместные разработки, неизвестно.

«Ярс»

Твердотопливные межконтинентальные баллистические ракеты «Ярс» частично заменят «Тополь-М». В ноябре Минобороны показало загрузку новой ракеты в пусковую шахту в Калужской области.

Ракеты можно запускать как из шахт, так и с мобильных комплексов — тягачей или железнодорожных составов.

Комплекс служит для прорыва противоракетной обороны противника. Ракеты с разделяющейся головной частью призваны «укрепить потенциал ядерного сдерживания», отмечали в Минобороны.

До 2021 года мобильные комплексы «Ярс-С» поступят в три полка РВСН.

«Рубеж»

Мобильный ракетный комплекс РС-26 «Рубеж» — дальнейшее развитие проектов «Ярс» и «Тополь» с управляемыми боевыми блоками в головной части.

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В 2018 году неофициально сообщалось, что «Рубеж» исключен из государственной программы вооружения на 2018–2027 годы. Источник ТАСС в Минобороны говорил, что его заменили гиперзвуковым ракетным комплексом «Авангард» шахтного базирования, «как имеющим более важное значение для обеспечения обороноспособности страны».

«На одновременное финансирование этих двух комплексов средств не хватает», — сетовал собеседник агентства.

По сравнению с «Ярсом» автономная пусковая установка «Рубежа» значительно легче (80 тонн против 120 тонн). Ракеты можно запускать на расстояние 2-6 тысяч километров. США считали, что это нарушает РСМД, и в итоге вышли из договора.

Высказывались предположения, что в связи с этим Минобороны может возобновить испытания РС-26.

«Авангард»

Первые две межконтинентальные баллистические ракеты с ядерным планирующим блоком «Авангард» встанут на боевое дежурство до конца 2019 года, заявлял на прошлой неделе источник ТАСС в ОПК.

«В конце ноября — начале декабря в Домбаровской дивизии РВСН [в Оренбургской области] заступят на опытно-боевое дежурство две оснащенные гиперзвуковым планирующим крылатым блоком ракеты УР-100Н УТТХ», — сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что сейчас ракеты готовят к загрузке в шахты.