«Армате» предрекли превосходство над танком Т-90М «Прорыв»

Танк Т-14 «Армата» превзойдет Т-90М «Прорыв». Последний назвали своеобразным мостом между советским прошлым, современностью и будущим.

Директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов рассказал газете «Известия» о перспективах «Арматы».

По словам эксперта, оба танка оснащены одинаковым новым многослойным башенным модулем с 125-миллиметровым орудием. У Т-90М есть автоматизированная система управления огнем «Калина». У Т-14 она имеет цифровой каталог с типовыми целями и искусственный интеллект. Благодаря ему машина сама ищет цели на сложном рельефе местности.

«По сути, „Прорыв“ предвосхищает появление „Арматы“ в войсках. Т-90М — это как мост между танками прошлого, выпускаемыми в СССР и затем по советским лекалам, и будущего», — заметил Михайлов.

Он добавил, что в перспективе преимущество будет за «Арматой» и другой военной техникой, способной работать без водителя и экипажа.

Если Т-90М «Прорыв» — боевая машина настоящего, то «Армата» — танк будущего. Над танком до сих пор работают. В войска Т-14 может поступить к конце 2020-х годов. Сроки примерные.