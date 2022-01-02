«Аргументы» и «Нежность»: военную полицию ЦВО снабдили новым вооружением

Подразделения военной полиции Центрального военного округа в 2021 году получили более 500 единиц специального вооружения. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ЦВО.

«В 2021 году подразделения военной полиции ЦВО получили более 500 единиц специального вооружения, комплектов индивидуальной защиты и иных вспомогательных средств», — говорится в сообщении пресс-службы.

В числе поступивших в подразделения новинок — универсальные резиновые телескопические палки ПУС-3 «Аргумент», шарнирные наручники БОС «Нежность» и бесствольные травматические пистолеты «Оса».

Кроме того, полицейским передали защитные комплекты, щиты и лазерные фонари.

Подразделения Центрального военного округа расположены в трех федеральных округах на территории 29 субъектов РФ. Также в состав ЦВО входит ряд заграничных объектов, включая 201-ю военную базу в Таджикистане, объединенную военную базу в Киргизии и подразделения в Казахстане.

Штаб ЦВО дислоцируется в Екатеринбурге.