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    02 января 2022, 05:34

    «Аргументы» и «Нежность»: военную полицию ЦВО снабдили новым вооружением

    Военную полицию ЦВО в 2021 году снабдили новым вооружением

    Алексей Иванчин

    Подразделения военной полиции Центрального военного округа в 2021 году получили более 500 единиц специального вооружения. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ЦВО.

    «В 2021 году подразделения военной полиции ЦВО получили более 500 единиц специального вооружения, комплектов индивидуальной защиты и иных вспомогательных средств», — говорится в сообщении пресс-службы.

    В числе поступивших в подразделения новинок — универсальные резиновые телескопические палки ПУС-3 «Аргумент», шарнирные наручники БОС «Нежность» и бесствольные травматические пистолеты «Оса».

    Кроме того, полицейским передали защитные комплекты, щиты и лазерные фонари.

    Подразделения Центрального военного округа расположены в трех федеральных округах на территории 29 субъектов РФ. Также в состав ЦВО входит ряд заграничных объектов, включая 201-ю военную базу в Таджикистане, объединенную военную базу в Киргизии и подразделения в Казахстане.

    Штаб ЦВО дислоцируется в Екатеринбурге.