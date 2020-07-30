Аргентинских журналистов шокировал российский танк-амфибия. Видео

Авторы статьи назвали видео шокирующим и подчеркнули, что танки преодолевают реку глубиной пять метров.

«Удивительно, как боевой танк полностью исчезает под водой, а затем появляется на противоположном берегу и продолжает выполнять задачу как ни в чем не бывало», — написали журналисты.

Они сообщили, что после значительной модернизации танк получил новое оружие, цифровые экраны и мощный двигатель, который сделал его «беспрецедентным смертельным оружием».

В Минобороны объяснили, что экипаж танков дышал с помощью специальных воздуховодов, а в мутной воде ориентировался по специальным приборам. Кроме того, из-за особенностей дна танкисты не допускали остановок боевых машин и резких поворотов.

Несколькими днями ранее стало известно, что на учениях на американском полигоне Форт-Блисс танк «Абрамс» М1 подбил другую бронированную машину из своей же части.