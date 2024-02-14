Армия 14 февраля 2024, 15:29 «Арену-М» представили на квалификационные испытания Комплекс активной защиты танков «Арена-М» представили на испытания РИА «Новости»

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Комплекс защиты танков «Арена-М» представили на квалификационные испытания. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Глава оборонного ведомства Сергей Шойгу посетил предприятие-разработчик аппарата — Конструкторское бюро машиностроения (КБМ). Там министру показали готовые образцы противотанкового ракетного комплекса «Хризантема-С».

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Вместе с ними выпустили улучшенные противотанковые управляемые ракеты «Хризантема-М». Также Шойгу продемонстрировали боевую машину переносного зенитного ракетного комплекса «Гибка-С», опорно-пусковую установку «Джигит» с ракетами «Верба» и «Арену-М».

«Данный комплекс активной защиты, предназначенный для защиты от противотанковых средств противника, представлен на квалификационные испытания», — указал генеральный конструктор КБМ Валерий Кашин.

Вместе с этим конструкторское бюро работает над модернизацией комплекса для защиты от барражирующих беспилотников.

Во время посещения бюро Сергей Шойгу призвал оперативно корректировать работу ракетных комплексов «Искандер» и «Кинжал». Он отметил, что нужно опираться на опыт СВО.