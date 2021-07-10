АПЛ «Вепрь» прибыла в Кронштадт для участия в военно-морском параде

Участник главного военно-морского парада в этом году атомная подводная лодка Северного флота «Вепрь» прибыла в Кронштадт в субботу, 10 июля. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Главнокомандующего Военно-морским флотом России Николая Евменова.

Он подчеркнул, что «Вепрь» вместе с ракетным подводным крейсером стратегического назначения «Князь Владимир», а также атомной подводной лодкой «Орел» встанут в статической линии будущего парада на рейде Кронштадта.

«Впервые в Главном военно-морском параде примут участие сразу три атомные подводные лодки», — подчеркнул Главнокомандующий ВМФ.

Он отметил, что экипажи всех трех субмарин уже прибыли на Балтику, а их экипажи начали подготовку к предстоящему торжественному мероприятию

Евменов также отметил, что экипажи субмарин имеют высокий уровень подготовки и достойно представят Подводные силы военно-морского флота России на Параде.

Военно-морской парад пройдет в Кронштадте и Санкт-Петербурге в воскресенье 25 июля.