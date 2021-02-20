facebook_pixel
    20 февраля 2021, 05:58

    Аналог внедорожника Land Cruiser создадут в России

    Екатерина Шамина

    Ведущий российский производитель колесной военной техники «Военно-промышленная компания» (ВПК) создаст на базе легкого броневика «Стрела» гражданский внедорожник. Он будет аналогом Toyota Land Cruiser.

    Аналог внедорожника Land Cruiser создадут в России

    Об этом заявил заявил РИА «Новости» гендиректор ВПК Александр Красовицкий.

    «На небронированную «Стрелу» мы возлагаем большие надежды, машинами такого типа мы раньше никогда не занимались. В перспективе она должна стать основной командирской машиной в Вооруженных силах РФ. Помимо поставок в российскую армию, такая машина может пользоваться спросом и на гражданском рынке. Некоторые специалисты ее даже называют «нашим Land Сruiser», — сказал он.

    Красовицкий отметил, что это будет не единичная модель. Проект «Стрела» предполагает создание целого семейства автомобиле. Помимо небронированной версии будут стандартная бронированная машина, бронированный автомобиль-амфибия, а также бронированное и небронированное шасси для установки различного оборудования и комплексов вооружения.

    Контракт с министерством обороны РФ на опытно-конструкторские работы по «Стреле» «ВПК» подписало на форуме «Армия-2020».