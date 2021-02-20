Аналог внедорожника Land Cruiser создадут в России

Ведущий российский производитель колесной военной техники «Военно-промышленная компания» (ВПК) создаст на базе легкого броневика «Стрела» гражданский внедорожник. Он будет аналогом Toyota Land Cruiser.

Об этом заявил заявил РИА «Новости» гендиректор ВПК Александр Красовицкий.

«На небронированную «Стрелу» мы возлагаем большие надежды, машинами такого типа мы раньше никогда не занимались. В перспективе она должна стать основной командирской машиной в Вооруженных силах РФ. Помимо поставок в российскую армию, такая машина может пользоваться спросом и на гражданском рынке. Некоторые специалисты ее даже называют «нашим Land Сruiser», — сказал он.

Красовицкий отметил, что это будет не единичная модель. Проект «Стрела» предполагает создание целого семейства автомобиле. Помимо небронированной версии будут стандартная бронированная машина, бронированный автомобиль-амфибия, а также бронированное и небронированное шасси для установки различного оборудования и комплексов вооружения.

Контракт с министерством обороны РФ на опытно-конструкторские работы по «Стреле» «ВПК» подписало на форуме «Армия-2020».