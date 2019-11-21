Аналитики сравнили российский истребитель Су-35 с американским F-15EX
Военные аналитики американского издания The National Interest пришли к выводу, что российский самолет Су-35 превосходит все американские истребители четвертого поколения. Об этом сообщило «Утро.ру».
По мнению специалистов, единственный боевой самолет, который может составить российскому судну достойную конкуренцию в воздухе, это модернизованный F-15C. Это касается и F-15EX, готовящегося к выпуску. Отмечается, что у него будет более мощный радар, нежели у Су-35 и такой же внушительный арсенал. Тем не менее, по данным издания, у российского бомбардировщика будет преимущество в средствах радиоэлектронной борьбы.