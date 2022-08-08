Аналитик высказался о новой модели бронемашины «Урал-ВПК»

Эксперт Бюро военно-политического анализа Павел Калмыков обсудил с «Политикой Сегодня» сообщение о том, что на форуме «Армия-2022» будет презентован новый вариант бронеавтомобиля «ВПК-Урал».

По данным издания, машину оснастили усиленным бронированным корпусом и дизельным двигателем ЯМЗ-536 мощностью 360 «лошадок».

Калмыков заметил, что такие машины также могут поставляться на экспорт в разные страны по всему миру. Он напомнил, что традиционными покупателями российского оружия являются такие государства, как Египет, Алжир, Индий, Китай, Вьетнам.

«Также Латинская Америка. Сейчас происходит изменение глобального рынка вооружений. Кто-то с американцами перестает сотрудничать, и Россия пытается использовать эту возможность», — добавил специалист.