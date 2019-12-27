    27 декабря 2019, 17:00

    Аналитик прокомментировал заступление «Авангарда» на боевое дежурство

    Артур Блянихов

    Военный аналитик Алексей Подберезкин обсудил с RT сообщение о том, что первый ракетный полк «Авангард» заступил на боевое дежурство.

    Специалист напомнил, что Россия получила такое уникальное оружие благодаря опытно-конструкторским и научно-исследовательским работам, которые велись еще с советских времен. Подберезкин усомнился, что в ближайшие пять лет американцам удастся догнать Россию, которая, по его словам, не позволяет добиться над собой стратегического и военного превосходства.

    «Несмотря на то, что военный бюджет США, например, в 2020 году в 15 раз превысил военный российский бюджет», — заметил директор Центра военно-политических исследований МГИМО.