Аналитик прокомментировал заступление «Авангарда» на боевое дежурство

Специалист напомнил, что Россия получила такое уникальное оружие благодаря опытно-конструкторским и научно-исследовательским работам, которые велись еще с советских времен. Подберезкин усомнился, что в ближайшие пять лет американцам удастся догнать Россию, которая, по его словам, не позволяет добиться над собой стратегического и военного превосходства.

«Несмотря на то, что военный бюджет США, например, в 2020 году в 15 раз превысил военный российский бюджет», — заметил директор Центра военно-политических исследований МГИМО.