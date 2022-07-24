Американцы увидели угрозу подводной «холодной войны» в российской подлодке «Белгород»

Переданная Военно-морскому флоту России подводная лодка «Белгород» стала самой большой субмариной в мире. Несмотря на то, что официально ее назвали исследовательским судном есть риск, что эта подводная лодка станет носителем ядерного оружия. Об этом в своем материале написал журналист CNN Брэд Лендон.

Автор со ссылкой на экспертов заявил, что конструкция «Белгорода» представляет собой модифицированную версию российских ракетных подлодок «Оскар II». Размер новой субмарины увеличили для размещения малозаметных торпед с ядерными боеголовками и оборудования для сбора разведывательной информации.

«Если „Белгород“ действительно сможет реализовать свои новые возможности, то это станет началом для возвращения к сценам холодной войны, когда российские и американские подводные лодки выслеживали и охотились друг на друга», — написал журналист.

Лендон подчеркнул, что главным оружием «Белгорода» станут торпеды «Посейдон». Способные нести ядерные заряды смогут преодолевать расстояния в сотни километров минуя береговую оборону. Детонация «Посейдонов» приведет к мощному радиоактивному цунами, которые сделают участки побережья непригодными для жизни.

Завод «Севмаш» передал Военно-морскому флоту России подлодку «Белгород» в начале июля. Главнокомандующий ВМФ Николай Евменов подчеркнул, что субмарина открывает новые возможности для проведения исследований, научных экспедиций и спасательных операций в отдаленных точках Мирового океана.