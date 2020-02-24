Американцы рассказали о странном, но «экстремально мощном» российском боеприпасе

Авторы отметил, что этот боеприпас толстый, но короткий. Он оптимизирован для «стрельбы тяжелыми пулями, летящих с малой скоростью», что делает его полезным для выполнения отдельных задач.

Одной из таких специальных задач может стать поражение противника в современном бронежилете, который не пробивают боеприпасы с параметрами 9×39 миллиметров. Те могли поражать разве что бронежилеты времен холодной войны, считает автор.

Кроме того, патроны калибра 12,7×55 миллиметров используются при стрельбе из крупнокалиберных снайперских винтовок ВССК и штурмовых револьверов РШ-12.

Боеприпасы могут использоваться и для крупнокалиберного автомата АШ-12 (ШАК-12). Конструкция АШ-12 является производной от револьверов, о чем свидетельствует сходство в форме. Но автомат получил много улучшений, которые сильно отличают ее от традиционных образцов советского оружия.