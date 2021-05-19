Американцы получат оружие, способное ударить по России и Китаю

В 2023 году американская армия протестирует гиперзвуковое оружие дальнего действия (LRHW). Оно позволит нанести удар по России или Китаю в случае военного конфликта. А разместить ракеты можно будет в Европе или Японии, сказано в обзоре журнала Popular Mechanics.

Ракета будет способна преодолевать расстояние в 1725 миль (2776 километров). И разгоняться до скорости, превышающей скорость звука в 17 раз.

Новое вооружение планируют запускать из транспортно-пусковых контейнеров на тягачах. Из-за легкости размещения их можно будет поставить в Южную Корею, Японию, Филиппины и другим союзникам США.

В случае войны с Китаем они смогут нанести удары по целям в Южно-Китайском море, военным базам на острове Хайнань и даже по материковой части КНР, отмечает автор заметки.

При переброске ракет в Европу, например, в Великобританию, они будут способны долететь до Москвы.

Ракеты станут средством сдерживания, которое в идеале снизит вероятность конфликта с Россией или Китаем, считает автор обзора.