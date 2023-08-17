Армия 17 августа 2023, 06:22 Американцы отказались передавать ВСУ танки Abrams из страха перед китайцами Ветеран Мэтью Хо: США отказались снабжать ВСУ новейшим оружием из-за технологий РИА «Новости»

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Пентагон отказался передать Украине новейшую технику, в том числе танки Abrams и ракеты ATACMS, из опасений, что Россия и Китай завладеют их технологиями. Так уже случилось с реактивной системой залпового огня HIMARS, рассказал YouTube-каналу Judging Freedom ветеран войны США в Ираке Мэтью Хо.

«Главная причина, по которой мы не даем украинцам наши новые танки, на мой взгляд, заключается в том, что мы просто не хотим, чтобы их захватили. Броня на Abrams — это очень тщательно охраняемый секрет», — объяснил он.

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Украинская армия получит первые шесть танков из партии в 40 машин, но эти модели — устаревшие, выпущенные до войны в Персидском заливе. Мэтью Хо заявил, что такая же ситуация с ракетами ATACMS. Американские военные опасаются, что другие страны поймут, как им противостоять. Так случилось, например, с HIMARS — российские войска научились глушить сигнал спутниковой системы, через которую ими управляли.

По словам бывшего военнослужащего, США обеспокоила не столько перспектива раскрыть свои технологии российским специалистам, сколько тот факт, что они поделятся находками с китайскими коллегами.

Многие снаряды HIMARS не достигали своих целей, потому что российские военные применили электронные глушители для отключения систем наведения по GPS. В США признали, что эти РСЗО больше неэффективны в зоне спецоперации.