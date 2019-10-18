Американцы назвали российское «оружие Судного дня»

В США субмарину боятся из-за ракеты «Булава». И это при том, что некоторое время назад ее даже хотели списать со счетов из-за серии неудачных испытаний. Теперь же она представляет собой ракету с низкой траекторией полета, способную разрушить города. А сбить ее крайне сложно.

National Interest назвал подлодку «Борей» способной сделать США необитаемыми Подробнее

«Борей» вооружен 16 ракетами, каждая из которых несет шесть ядерных боеголовок по 150 килотонн. Эти показатели в 10 раз больше, чем мощность бомбы, сброшенной на японскую Хиросиму. При этом ракета может уйти от почти 40 ударов систем ПВО благодаря «приманкам».

«Юрий Долгорукий» очень тихий, его корпус покрыт специальной шумопоглощающей резиной. Даже на скорости 30 узлов подлодку почти не слышно.

«Борей» по скрытности превосходит американскую «Огайо», отметило издание.

На вооружении ВМФ России сейчас числятся три подлодки проекта «Борей» — «Юрий Долгорукий», «Александр Невский», «Владимир Мономах».