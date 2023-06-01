Армия 01 июня 2023, 07:23 Американцев напугал «красный правый хук» от Северного флота России NYT: США встревожила угроза со стороны Северного флота России в Арктике Пресс-служба Минобороны

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Северный флот России сможет использовать новые морские пути в Арктике, чтобы направить крылатые ракеты на США. Обозреватель The New York Times Стивен Эрлангер заявил, что такая вероятность обеспокоила Белый дом.

Изменение климата, по его словам, открыло новые морские пути для торговли и нападения. Полярные льды начали таять, и Россия как крупная артистическая держава наряду с Китаем и США в составе НАТО стала претендовать на использование этой территории. Стивен Эрлангер предупредил, что Арктика может стать местом военного столкновения.

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«Хотя трудности России на Украине воодушевили НАТО, на самом деле у альянса есть серьезные уязвимые места на севере», — сказал он.

Опасения США, по словам журналиста, заключаются в том, что модернизированный российский Северный флот пройдет через проливы между Гренландией, Исландией и Великобританией — ход, известный в НАТО как «красный правый крюк» — чтобы перерезать морские пути и угрожать восточному побережью Америки крылатыми ракетами.

Ситуация вокруг Арктики обеспокоила политиков в Германии. Левая партия бундестага направила в правительство письмо с опасениями о возросшей милитаризации этого региона.