Армия 28 ноября 2023, 07:55 Американский журналист раскрыл роль российских Су-30СМ в спецоперации на Украине NI: самолеты Су-30СМ в зоне спецоперации отвлекали системы ПВО Украины РИА «Новости»

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Российская армия использовала новейшие истребители Су-30СМ в зоне спецоперации для прикрытия своих бомбардировщиков, которые наносили удары. Они отвлекали внимание украинских систем ПВО, заявила обозреватель журнала The National Interest Майя Карлин.

Новый многоцелевой истребитель Су-30СМ создали на основе Су-30. Американская журналистка назвала эту модель более совершенной, чем предыдущая. Самолет оснастили улучшенной радиолокационной станцией и двумя турбореактивными двигателями Ал-31ФП, корпус сделали из титана и высокопрочных алюминиевых сплавов. В прошлом году, по словам Майи Карлин, российская армия получила первую партию тяжелых истребителей Су-30СМ2 — новейшего варианта семейства Су-30.

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«Су-30СМ используются для прикрытия российских бомбардировщиков на Украине, действуя в качестве отвлекающих факторов. <…> Пилоты Су-30СМ привлекают внимание украинских ПВО, а высотные бомбардировщики выполняют бомбардировки», — заявила она.

Эти истребители, по информации автора статьи, задействовали во многих операциях на Украине. Например, для патрулирования территории в паре с истребителями Су-35.

Издание Military Watch Magazine сообщало, что Су-30СМ эффективно ликвидировал безэкипажные катера Вооруженных сил Украины. Эти истребители выпускали ракеты «воздух-земля», не входя в зону противника.