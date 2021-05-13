Американский журналист оценил защищенность Москвы от ядерного удара

Противоракетная оборона Москвы делает ее самым безопасным местом в случае начала ядерного конфликта. Об этом говорится в материале журналиста Калеба Ларсона для издания National Interest.

Автор напомнил, что в 1972 году Советский Союз и США подписали Договор об ограничении систем противоракетной обороны. Обе державы оставили только по две ПРО. Одна защищала комплексы межконтинентальных баллистических ракет, а другая использовалась для обороны столицы.

Москву окружали ракеты системы А-35. Они способны отбивать ядерные удары за пределами атмосферы, что сводит к минимуму возникновение опасных осадков. Но, по оценке американской разведки, при разнонаправленном ударе эта система может не сработать.

Модернизацию российской системы обороны провели в 1995 году. Вместо подземных ракет вокруг города поставили мобильные пусковые установки, заменив ядерные заряды на обычные. Кроме того, увеличили количество радиолокационных станций, чтобы обнаруживать вражеские ракеты заранее.

По словам журналиста, сейчас Россия разрабатывает план по обновлению всей системы противоракетной обороны. В ней учтут все недостатки прошлых систем, а также подготовят защиту от удара гиперзвуковых ракет.