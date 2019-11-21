Американский журналист назвал ШАК-12 «ужасом на поле боя»
Новый российский штурмовой автоматический комплекс ШАК-12 поразил американского журналиста из издания National Interest. Он назвал оружие очередным «ужасом на поле боя», которое напугает врагов, сообщила «Газета.ru».
«Забудьте о АК-47… Это новый ужас на поле боя», — заявил представитель СМИ.
ШАК-12 оснащен крупнокалиберным патроном 12,7 на 55 миллиметров СЦ-130. Благодаря этому автоматом можно быстро уничтожить цель и обойтись без длительных перестрелок. А это в свою очередь упростит работу российским военным во время сражения.
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У автомата есть три типа пуль: бронебойная, оболочечная и двухпульная. Таким образом производитель указал на тактическую универсальность ШАК-12.
Для автомата авторы выбрали конструкцию с коротким стволом.
Производство ШАК-12 заказало ФСБ, написало издание. Новый автомат создан для нужд специальных подразделений этого федерального органа.