Американский журналист назвал ШАК-12 «ужасом на поле боя»

«Забудьте о АК-47… Это новый ужас на поле боя», — заявил представитель СМИ.

ШАК-12 оснащен крупнокалиберным патроном 12,7 на 55 миллиметров СЦ-130. Благодаря этому автоматом можно быстро уничтожить цель и обойтись без длительных перестрелок. А это в свою очередь упростит работу российским военным во время сражения.

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У автомата есть три типа пуль: бронебойная, оболочечная и двухпульная. Таким образом производитель указал на тактическую универсальность ШАК-12.

Для автомата авторы выбрали конструкцию с коротким стволом.

Производство ШАК-12 заказало ФСБ, написало издание. Новый автомат создан для нужд специальных подразделений этого федерального органа.