Столь большая проблема для НАТО. Американский журналист назвал преимущества «Искандеров»

Журналист назвал статью «Почему российские баллистические ракеты „Искандер“ в Калининграде являются настолько большой проблемой». По мнению автора, они представляют собой пример «российской силовой дипломатии».

Автор отметил, что ракеты «Искандер» имеют дальность 400-500 километров. Поэтому, находясь в Калининграде, они могут поражать не только важные транспортные маршруты в Балтийском море, но и цели НАТО далеко от границы — в Польше, на востоке Германии, на юге Швеции, в Латвии, Литве и Эстонии.

«Искандер» способен нести различные типы боезарядов, причем транспортер комплекса способен перевозить сразу две ракеты. Что касается точности, то «Искандеры» наносят удары с круговым вероятным отклонением в два-пять метров.

Журналист заметил, что интерес к ракетам проявляло множество стран. А в 2016 и 2017 году Армения и Алжир купили себе экспортные модели. У них чуть меньше дальность, они могут нести боеголовки весом до 480 килограммов.

В выводе автор отмечает, что в сочетании с четкой стратегией блокирования доступа ракеты «Искандер» являются эффективным оружием.