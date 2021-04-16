Американский самолет перехватили на пути к российским границам. Видео

Российский МиГ-31 перехватил американский разведывательный самолет, летевший к границе РФ над Тихим океаном. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, экипаж истребителя определил воздушную цель как стратегический разведывательный самолет RC-135. МиГ-31 сопроводил его вдоль юго-восточного побережья Камчатки.

«После разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», — говорится в сообщении Министерства обороны.

Американский самолет не нарушил российскую границу. 10 апреля в этом районе произошла такая же история. МиГ-31 поднимали в воздух на Камчатке, чтобы отогнать разведчик ВВС США от границы. 7 апреля МиГ-31 из состава сил ПВО Северного флота перехватил самолет-разведчик Falcon-20 ВВС Норвегии над акваторией Баренцева моря.