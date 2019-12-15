Американский эсминец Ross вошел в Черное море

Корабль Черноморского флота «Вышний Волочек» сопровождает ракетный эсминец ВМС США.

Американские корабли уже в восьмой раз за 2019 год пересекли границы черноморской акватории. До этого Штаты направили туда эсминец «Портер» с управляемым ракетным вооружением. Тогда за его перемещениями следили фрегат «Адмирал Эссен», малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево».

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Согласно международной Конвенции Монтре 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут заходить в акватории, но не более чем на 21 день.

USS Ross (DDG 71) оснащен системой противоракетной обороны Aegis, ракетами-перехватчиками «Стандарт-2» и крылатыми ракетами «Томагавк». Корабль назван в честь капитана Дональда К. Росса, награжденного Медалью Почета за героизм во время атаки японцев на Перл-Харбор. Спущен на воду 23 марта 1996 года.