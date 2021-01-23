Американский эсминец «Дональд Кук» зашел в Черное море

Вооруженный крылатыми ракетами эсминец США «Дональд Кук» зашел в в акваторию Черного моря 23 января. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной (входит в Минобороны РФ).

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) „Дональд Кук“ ВМС США, зашедшего 23 января 2021 года в акваторию Черного моря», — отметили в Центре. Сообщение цитирует РИА «Новости».

В декабре 2020 года американский журнал National Interest в своей статье отметил, что участие самолетов для поиска подводных лодок в учениях НАТО в акватории Черного моря свидетельствуют о том, что США и партнеры не скрывают своих интересов к сдерживанию России.

В учениях, как тогда писало издание, принял участие американский эсминец «Дональд Кук». Он отрабатывал маневры по противовоздушной обороне. Место его постоянного базирования — испанский порт Рота, но после учений эсминец остался в болгарской Варне.