Армия 09 марта 2023, 07:50 Американских разведчиков напугал ядерный арсенал России Нацразведка США признала ядерный арсенал России самым мощным в мире РИА «Новости»

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Крупнейшим и мощнейшим в мире запасом ядерного оружия обладает Россия. Ради сдерживания противников она продолжила совершенствовать ядерные ракеты дальнего действия и подводные системы доставки, заявил директор Национальной разведки США Эврил Хейнс в отчете «Ежегодная оценка угроз».

«Россия обладает крупнейшим и наиболее боеспособным арсеналом ядерного оружия, и он продолжает расширяться», — объявил автор отчета.

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Военно-промышленный комплекс постоянно совершенствует ядерно-оружейный потенциал страны, в том числе разрабатывает ракеты большой дальности и незаметные для противоракетной системы США подводные средства доставки. Эврил Хейнс назвал набор российских нестратегических систем, способных доставлять ядерные или обычные боеголовки, большим, разнообразным, современным и постоянно модернизируемым. Однако глава американской разведки признал, что Россия использует ядерное оружие не для нападения, а для сдерживания противников.

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Он также предупредил, что Россия не заинтересована в прямом вооруженном столкновении с НАТО и не делает ничего для эскалации напряженности. Однако риск такого конфликта, по словам Эврила Хейнса, высокий.