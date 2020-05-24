Американские военные сбили беспилотник лазерным оружием

США испытали лазерное оружие, способное уничтожать военные беспилотники. Тесты прошли 16 мая в нейтральных водах Тихого океана.

Испытывалась демонстрационная система твердотельного лазерного оружия (LWSD), установленная на борту десантного корабля USS Portland. На видео, выложенном в соцсетях командованием американского Тихоокеанского флота, показан удар лазера по дрону, приводящий к возгоранию летательного аппарата.

Испытания были признаны успешными. Командир корабля Керри Сандерс заявил, что помимо беспилотников LWSD может использоваться против малых судов. Благодаря тестам военные получают «ценную информацию» о возможностях установки.

Телеканал CNN со ссылкой на отчет Международного института стратегических исследований сообщил, что мощность лазера может составлять около 150 киловатт. Прибор разработали в компании Northrop Grumman.