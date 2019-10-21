Американские СМИ признали истребитель МиГ-25 пугающим, но бесполезным

Авторы статьи рассказали, что созданный в Советском Союзе боевой самолет спустя полвека выглядит громоздким в сравнении с истребителями четвертого и пятого поколения. В нем нет лоска МиГ-29 и еще более «зловещих» Су-57, F-35 и F-22. Более того, МиГ-25 сравнили с грузовым фургоном.

Советские инженеры создали действительно быстрый самолет: его оснастили двумя турбореактивными двигателями, которые разгоняли истребитель до скорости 2,8 маха (3,4 тысячи километров в час) и даже до 3,2 маха (3,9 тысячи километров в час), если готовы были рискнуть двигателями. МиГ-25 «напугал США и остальных членов НАТО» своей мощью и скоростью. Внушительности советской разработке добавляла его конструкция, которая предполагала, что истребитель может быть очень маневренным, а к этому на Западе еще только стремились, утверждает издание.

В 1976 году боевой истребитель МиГ-25 попал в руки американских инженеров. Тогда они изучили его и выяснили, что самолету не хватает радара для обнаружения и удара по низколетящим целям. Это означало, что пилоты не могли одновременно видеть самолет противника перед и под собой. Из-за этого во время боя им приходилось снижаться, что приводило к потере скорости.

В заключении американские журналисты отметили, что МиГ-25 по сей день остается самым быстрым в мире, но, по их мнению, в небе ему «не с чем сражаться».