Американские СМИ признали истребитель МиГ-25 пугающим, но бесполезным

Самый быстрый истребитель в мире МиГ-25 в свое время напугал США и других членов НАТО. Но при более подробном изучении самолета американцы выяснили, что преимущество в скорости бесполезно из-за нехватки техники для ведения боя. Об этом написали в издании We Are The Mighty, в котором большинство сотрудников — бывшие военные США.