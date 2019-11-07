Американские СМИ оценили новое вооружение российских истребителей

Огромным преимуществом западные СМИ назвали грядущее оснащение Су-57 гиперзвуковыми «Кинжалами». Эти ракеты разместят во внутренних отсеках самолета и плохо различимый с помощью радаров истребитель сможет нанести неожиданный удар.

Отмечается, что «Кинжал» летит со скоростью 10 Махов и может менять траекторию на всех этапах. Отразить ракету практически невозможно. Она поражает цель на расстоянии до двух тысяч километров. «Кинжал» можно оснастить и ядерной боеголовкой.

После оснащения истребителя «Кинжалами» стоимость Су-57 значительно возрастет. Американские эксперты предположили, что такие самолеты составят своего рода элитную эскадрилью для конфликтов «высокой интенсивности».