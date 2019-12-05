Американские СМИ назвали российский штурмовик Су-25СМ воздушным терминатором

Штурмовик Су-25 применялся в военных конфликтах на постсоветском пространстве со времен Афганистана. Кроме того, он активно использовался в боевых действиях в Сирии. Героически погибший в 2018 году пилот Роман Филиппов летал именно на Су-25.

Много лет самолет улучшали. За годы использования ему усилили броню, поставили новую авионику и систему вооружения, средства РЭБ, а также защиту от «Стингеров».

Су-25Т располагал противотанковыми ракетами «Вихрь» и Р-73, однако этот проект вскоре свернули. Более простой Су-25СМ обзавелся бортовым радаром и возможностью использовать ракеты класса «воздух-воздух» Р-77 и Р-27.

Главным преимуществом Су-25, с точки зрения американского издания, стала спутниковая навигационная система «Барс».

Отмечается, что на данный момент самолет также имеет антипомпажную систему для двигателей. А Су-25СМ3 получил прицельно-навигационный комплекс «Гефест», с которым можно использовать высокоточное оружие, и защиту от ПЗРК. Кроме того, благодаря новой системе спутниковой навигации он сможет работать в условиях «нулевой» видимости.

Сравнивая Су-25СМ3 с американским А-10, NI отметила большую скорость российского самолета. Также издание указало, что американский штурмовик использует самонаводящиеся ракеты, а российский — боеприпасы с лазерным наведением.