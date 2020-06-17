Американские истребители сопроводили российские ракетоносцы Ту-95МС над водами северных морей
Российские бомбардировщики Ту-95МС провели патрулирование над нейтральными водами Охотского, Берингова, Чукотского морей, а также северной части Тихого океана. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на оборонное ведомство России.
По данным информагентства, четыре стратегических ракетоносца Ту-95МС поднялись с аэродромов на территории Чукотского автономного округа и Амурской области и выполнили плановый полет над нейтральными водами упомянутых акваторий. Отмечается, что на отдельных этапах маршрута их сопровождали американские истребители F-22.