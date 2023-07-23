Армия 23 июля 2023, 17:38 Американские Bradley оказались бесполезными после ударов российских ракет «Вихрь-1» Military Watch: Россия уничтожила американские бронемашины Bradley ракетами «Вихрь-1» U.S. Department of Defense

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Российские силы начали уничтожать американские бронемашины Bradley с динамической защитой, используя противотанковые ракеты «Вихрь-1». Об сообщил журнал Military Watch.

В статье указано, что потери Bradley от российских ударов можно исчислять десятками.

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«Украинцы пытались компенсировать весьма ограниченную защиту Bradley от противотанковых снарядов с помощью советской динамической защиты», — отметили авторы материала.

Однако современные противотанковые ракеты ВС России разрабатывались специально для борьбы с таким типом оружия.

Несмотря на заявления США, что Bradley обеспечат украинские подразделения преимуществом в бою против российской стороны, западная бронетехника оказалась бессильна перед ракетами «Вихрь-1».

ВСУ лишились семи танков Leopard и более 160 бойцов на двух направлениях за сутки. Украинские войска также потеряли пять автомобилей, артиллерийскую систему М777 и гаубицы «Мста-Б» и Д-20.