Американская разведка передаст Украине данные о «вторжении» России

Пентагон прорабатывает возможность предоставления Украине разведывательных данных, которые касаются возможных планов военного вторжения со стороны России. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на источник в американских властях.

Официальные лица Вашингтона видят основную угрозу передачи разведданных в том, что Украина может ударить по России первой.

Эвелин Фаркас, экс-заместитель помощника министра обороны США во время президентства Барака Обамы, сказала что главной задачей страны остается действенная разведка в режиме реального времени.

Отмечается, что США уже поставляет на Украину летальное вооружение. В 2018 году украинской армии были отправлены противотанковые ракетные комплексы Javelin.

В списке возможных поставок также указывается военная техника, ранее предназначавшаяся для военных Афганистана.

Ранее руководитель российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич заявил, что Javelin представляет опасность для сил Донецкой Народной Республики.