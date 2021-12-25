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    25 декабря 2021, 11:47

    Американская разведка передаст Украине данные о «вторжении» России

    NYТ: В США рассматривают план предоставления Украине разведданных о России

    Максим Зинкин

    Пентагон прорабатывает возможность предоставления Украине разведывательных данных, которые касаются возможных планов военного вторжения со стороны России. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на источник в американских властях.

    Американская разведка передаст Украине данные о «вторжении» России

    Официальные лица Вашингтона видят основную угрозу передачи разведданных в том, что Украина может ударить по России первой.

    Эвелин Фаркас, экс-заместитель помощника министра обороны США во время президентства Барака Обамы, сказала что главной задачей страны остается действенная разведка в режиме реального времени.

    Отмечается, что США уже поставляет на Украину летальное вооружение. В 2018 году украинской армии были отправлены противотанковые ракетные комплексы Javelin.

    В списке возможных поставок также указывается военная техника, ранее предназначавшаяся для военных Афганистана.

    Ранее руководитель российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич заявил, что Javelin представляет опасность для сил Донецкой Народной Республики.