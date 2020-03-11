Американская подлодка прорубила льды Арктики, чтобы напугать Россию? Мы знаем, чем ответить

Атомная подводная лодка Toledo всплыла в Арктике. Субмарина поднялась из морских глубин, пробив лед. Военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал «360», почему не стоит волноваться из-за таких учений.

Маневры ICEX-2020 проводятся недалеко от российского архипелага Земля Франца-Иосифа. Контекст учений, предположил Коротченко, подразумевает в том числе отработку задач по войне с Россией в Арктике.

«В данном случае мы не можем исключать и отработку задач, связанных с подготовкой по нанесению удара по российским арктическим базам и другим инфраструктурным объектам РФ в Арктике», — заметил журналист.

В Минобороны давно учли подобную опасность и последние годы уделяют много внимания оснащению Северного флота и российской группировки в Арктике современными средствами противовоздушной обороны.

Прикрытие поручили зенитно-ракетному комплексу «Тор-М2ДТ». Это арктический вариант комплекса «Тор», позволяющий в автономном режиме выполнять задачи ПВО. Систему военный эксперт назвал очень эффективной. По сути, это средство противовоздушной обороны «последнего рубежа». Оно дает практически 100% гарантии поражения цели.

Мы отслеживаем американские учения, понимаем степень их опасности Игорь Коротченко военный эксперт.

В Арктике российские рубежи прикрывают и С-400, а воздушное пространство контролируют при помощи современных радиолокационных станций.

«Необходимости реагировать нет — у нас ведется системная работа, которая позволяет нейтрализовать подобные угрозы», — успокоил простых обывателей Игорь Коротченко.

По его словам, благодаря «Тор-М2ДТ» российские военные могут поражать абсолютно любые цели, в том числе и крылатые ракеты.

Военный эксперт подчеркнул, что в опубликованном в Сети видео нет и намека на фейк. Американская подлодка всплыла по стандартной процедуре, обнаружив необходимые для этого трещины или разлом.

«Подводные лодки при всплытии через ледяной купол всегда выбирают либо полыньи, либо трещины, чтобы максимально облегчить выход на поверхность. На современных подлодках есть аппаратура, которая позволяет зондировать состояние ледяного покрова и выбирать места, наиболее благоприятные для всплытия», — заключил Коротченко.

Таким образом атомные подводные лодки отрабатывают учебно-боевые задачи по нанесению удара крылатыми ракетами морского базирования. На Toledo они как раз являются основным оружием.