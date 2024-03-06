Армия 06 марта 2024, 15:18 «Алмаз-Антей» разработал для ВС России новые средства борьбы с беспилотниками Глава Минобороны Шойгу проинспектировал предприятия концерна ВКО «Алмаз-Антей»

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Министр обороны Сергей Шойгу посетил предприятие концерна «Алмаз-Антей» и проконтролировал выполнение гособоронзаказа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Оборонное ведомство опубликовало видеозапись проверки военного предприятия. Руководство оборонного производства рассказало Шойгу о выпускаемой технике.

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«Здесь в электромагнитном поле вращается антенна, без механики. Это дает возможность работать безотказно до 20 тысяч часов», — подчеркнул один из специалистов предприятия.

Генеральный директор ПАО «НПО „Алмаз“» Геннадий Бендерский доложил Шойгу о разработке новых средств борьбы с беспилотниками. По его словам, сейчас оборудование проходит заводские испытания.

По итогам доклада Шойгу предложил руководству производства интегрировать производимые радиолокационные системы контрбатарейной борьбы с ударными средствами.

Ранее глава Минобороны анонсировал создание нового военно-транспортного самолета Ил-212. По его словам, конструкторы уже приступили к разработке воздушного судна, его построят к 2026 году.