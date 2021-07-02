Албания заподозрила россиян и чехов в шпионаже на учениях НАТО

В Албании двух россиян и пятерых граждан Чехии заподозрили в шпионаже на учениях НАТО Defender Europe — 2021. Албанская прокуратура возбудила дело, сообщило издание Albanian Daily News.

Фигурантами расследования стали россияне Георгий Буданов и Владислав Черкасов. Они приезжали в республику во время военных учений в мае–июне и, по версии албанской полиции, собирали секретную информацию.

До этого прокуратура предписала полиции вести негласное наблюдение за гостиницей в Тиране, чтобы узнать, с кем там встречались россияне, говорится в заметке.

Граждане Чехии, которые также фигурируют в деле о шпионаже, въехали в Албанию 1 мая, еще до начала учений. Они провели в стране десять дней.

В это время чехи арендовали машину и ездили по окрестностям военных баз. Также они фотографировали военных НАТО, участвовавших в учениях.

Чехия вступила в НАТО в 1999 году, Албания — в 2009-м.

В албанских учениях приняли участие 28 тысяч военных из 16 стран. Помимо Албании учебные мероприятия провели в Румынии, Болгарии, Черногории и Косово.

Параллельно Североатлантический альянс провел маневры в Эстонии в рамках Defender Europe. Там задействовали семь тысяч военнослужащих.