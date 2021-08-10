Активная фаза учений РФ, Таджикистана и Узбекистана началась на границе с Афганистаном

В 20 километрах от границы с Афганистаном, на полигоне Харб-Майдон, стартовали военные учения России, Таджикистана и Узбекистана. В них принимают участие около 2,5 тысячи военнослужащих.

В учениях принимают участие вертолеты Ми-24 и транспортно-боевые вертолеты Ми-8, сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального военного округа.

«Экипажи армейской авиации России и Таджикистана применили способ огневой поддержки наступающих наземных подразделений «вертолетная карусель», уничтожив укрепленный район незаконного вооруженного формирования. Действуя в составе звеньев, экипажи боевых вертолетов Ми-24, выстроившись в боевой порядок «круг», наносили непрерывное огневое поражение по коммуникациям, командным пунктам и ходам сообщения района, занятого противником. Для этого летчики использовали неуправляемые авиационные ракеты С-8 класса «воздух-поверхность», — сообщили в ведомстве.

Во время учений отрабатывали зачистку местности и уничтожение боевиков. Воздушный десант с помощью десантно-транспортных вертолетов Ми-8 прибыл на место назначения и обеспечил огневую поддержку мотострелкам с воздуха. Всего в результате авиационного удара экипажи вертолетов поразили более 100 наземных целей.