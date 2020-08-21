Активная фаза масштабных учений в Забайкалье попала на видео
Оборонное ведомство России показало видео с активной фазой военных учений, которые проходят на забайкальском полигоне Цугол. Об этом сообщила «Политика сегодня».
По данным издания, в учениях участвуют порядка шести тысяч военных. Также в маневрах задействовано около одной тысячи единиц техники, в частности артиллерия, беспилотники, РСЗО и авиация.
Отмечается, что военные уничтожили крупные огневые средства и пункты управления условного противника. Кроме того, они поразили выдвигающиеся резервы, которые были выявлены разведывательными подразделениями.