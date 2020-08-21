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    21 августа 2020, 18:36

    Активная фаза масштабных учений в Забайкалье попала на видео

    Артур Блянихов

    Оборонное ведомство России показало видео с активной фазой военных учений, которые проходят на забайкальском полигоне Цугол. Об этом сообщила «Политика сегодня».

    По данным издания, в учениях участвуют порядка шести тысяч военных. Также в маневрах задействовано около одной тысячи единиц техники, в частности артиллерия, беспилотники, РСЗО и авиация.

    Отмечается, что военные уничтожили крупные огневые средства и пункты управления условного противника. Кроме того, они поразили выдвигающиеся резервы, которые были выявлены разведывательными подразделениями.

    Новости SMI.FM