Активная фаза масштабных учений в Забайкалье попала на видео

По данным издания, в учениях участвуют порядка шести тысяч военных. Также в маневрах задействовано около одной тысячи единиц техники, в частности артиллерия, беспилотники, РСЗО и авиация.

Отмечается, что военные уничтожили крупные огневые средства и пункты управления условного противника. Кроме того, они поразили выдвигающиеся резервы, которые были выявлены разведывательными подразделениями.