Аксенов заявил, что в спецоперации участвуют более 1000 добровольцев из Крыма

В специальной операции на Украине участвуют более тысячи крымских добровольцев. Об этом во время митинга-концерта «Своих не бросаем», приуроченного к восьмой годовщине провозглашения суверенитета ДНР, рассказал глава Крыма Сергей Аксенов, передало РИА «Новости».

«Много добровольцев участвуют. Могу сказать, с Республики Крым более тысячи добровольцев участвуют», — сказал Аксенов.

Глава республики добавил, что крымчане выполняют поставленные перед ними задачи на Украине.

Ранее Аксенов рассказывал, что многие украинцы, проживающие в районах, освобожденных от украинских карателей в ходе спецоперации, захотели получить российский паспорт. Аксенов говорил, что таких людей много по всей Украине.

Ранее на западном побережье Крыма обнаружили, предположительно, морскую мину. Такие мины украинские нацисты установили в акватории Черного моря после начала спецоперации. Впоследствии снаряды сорвались с донных якорей и начали дрейфовать в непредсказуемом направлении. Нескольких мин уже замечали у берегов Турции.