Армия 27 июня 2023, 01:27 «Ахмат» был в 500-700 метрах от бойцов «Вагнера», но команды действовать не было — Алаудинов Алаудинов: «Ахмат» был в 500-700 метрах от бойцов «Вагнера», но ждал приказа к действию РИА «Новости»

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Подразделения спецназа «Ахмат», которые направили в Ростов-на-Дону 24 июня, были в 500-700 метрах от бойцов ЧВК «Вагнер», однако не начинали активных действий без команды от Минобороны. Об этом сообщил командир «Ахмата» Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что бойцы спецназа были в Ростове-на-Дону «примерно к обеду». В это время им было приказано занять позицию в Большом Логе.

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«Сразу хочу отметить: руководство Минобороны России, которое непосредственно нам отдавало приказы, попросило нас не вступать в боестолкновения, потому что есть надежда на то, что это все можно будет разрешить мирным путем», — объяснил Алаудинов.

Командир рад, что ситуацию удалось урегулировать мирно. При этом он отметил, что бойцы «Ахмата» находились в боевой готовности и могли «применить силу» при необходимости. Некоторые подразделения расположились в 500-700 метрах от участников ЧВК «Вагнер». Военные «Ахмата» отправили разведчиков в места, где были мятежники.

«В принципе, мы уже готовы были к любому исходу событий. Имели полную информацию об их местонахождении», — сказал командир отметив, что в случае поступления команды от Минобороны, приказ был бы выполнен.

Ранее российский лидер Владимир Путин назвал сплоченность и патриотизм русского народа ключевым звеном в урегулировании вооруженного мятежа. Он выразил благодарность российскому обществу и отметил, что эта поддержка помогла преодолеть стране «сложнейшие испытания».