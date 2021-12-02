Афганец остался благодарен России за эвакуацию

Житель Афганистана, эвакуированный из Кабула самолетом Минобороны РФ, поблагодарил Россию за помощь. Он сказал об этом после прибытия борта на аэродром Чкаловский в Подмосковье, передала газета «Известия».

Один из пассажиров, проходя таможенный и санитарный контроль, заявил, что все прилетевшие благодарят Россию за то, что она выделила самолет. Он также поблагодарил президента РФ Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу.

«Хороший и прекрасный самолет и хорошая поездка, приятно было, что мы приехали. Я благодарю за это», — сказал он.

Мужчина добавил, что это была большая помощь для россиян, которые оставались в Афганистане.

Третий самолет из Кабула приземлился в Подмосковье утром в четверг. Борт Минобороны совершил посадку на аэродроме Чкаловский. В общей сложности из Афганистана доставили 200 россиян.

Три самолета ранее вылетели в Кабул для доставки гумпомощи и эвакуации россиян, а также граждан Киргизии и афганских студентов, которые учатся в вузах России. Всего вывезли 214 человек.