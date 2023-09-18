Эксклюзив 18 сентября 2023, 11:31 Адвокат командира «Ахмата» Шапиро потребовал возбудить уголовное дело из-за фейка о конфликте внутри спецназа Адвокат Алаудинова Шапиро потребовал возбудить дело о дискредитации ВС РФ РИА «Новости»

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Адвокат и помощник командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова Денис Шапиро потребовал возбудить уголовное дело из-за появившегося в Сети фейка о том, что внутри подразделения возник конфликт на межнациональной почве. Об этом сообщил сам Шапиро.

Аудиосообщения появились в одном из Telegram-каналов. По версии провокаторов, представителей некоторых национальностей якобы посылали на более сложные участки сражений — из-за этого и разгорелся конфликт, который даже вылился в перестрелку. Также в аудиосообщениях говорится о том, что бойцам спецназа будто бы третий месяц не выплачивают зарплату по вине руководства.

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«Распространенные в сети Интернет сведения являются недостоверными, порочащими Вооруженные силы Российской Федерации, а именно спецназ „Ахмат“, входящий во 2-й армейский корпус ВС Минобороны России», — заявил Денис Шапиро.

Он потребовал возбудить дело по факту попытки разжигания межнациональной розни, а также дискредитации ВС России.

Адвокат Алаудинова уверен, что аудиосообщения сфабриковали лица, действующие в интересах украинской армии и пытающиеся посеять раздор внутри российского подразделения в сложных боевых условиях.

«Компетентные органы должны очень серьезно отнестись к этому прецеденту, установить всех причастных лиц к этому мерзкому поступку и разобраться с ними на корню. Крепкий тыл — основа победы», — подчеркнул Шапиро.

Он отметил, что направил заявление о возбуждении уголовного дела председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, а также обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой взять ситуацию на личный контроль.

«Все мужественно выполняют свой долг, и являются для меня настоящими героями и патриотами России», — сообщил он.

Никакого разделения по национальному или какому-либо другому признаку нет, заверил Алаудинов.